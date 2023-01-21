Арестович после отставки усомнился в возможности победы Украины

Экс-советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович впервые заявил, что Киеву не удастся победить в конфликте с Россией. Об этом он сообщил на своем Youtube-канале.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», — цитирует его РИА Новости.

Арестович добавил, что Президенту Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься над предупреждениями польского коллеги Анджея Дуды, который говорил о возможном исчезновении Украины.

Кроме того, перспективы Киева снижает развернувшаяся борьба за власть, добавил он: «Уже крутится история, которой мы не управляем».

Напомним, что Арестович подал в отставку 17 января из-за волны критики после трагедии в Днепропетровске. Будучи советником главы офиса Зеленского, он тогда заявил, что часть жилого дома в городе была разрушена во время работы украинской системы ПВО.