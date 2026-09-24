Арестовали владельца сгоревшего ТЦ в Башкортостане, где погибли четыре человека

Владельца ТЦ «Солнечный» Сергея Родионова арестовали по делу о гибели людей на пожаре. Об этом сообщает ТАСС. Родионов будет находиться под стражей до 22 ноября 2026 года.

Напомним, пожар в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке произошел днем 22 сентября. В результате происшествия погибли четыре человека. По факту ЧП заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Следствие полагает, что владелец здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности.