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Происшествия 24 сентября 2026 15:08

Арестовали владельца сгоревшего ТЦ в Башкортостане, где погибли четыре человека

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Владельца ТЦ «Солнечный» Сергея Родионова арестовали по делу о гибели людей на пожаре. Об этом сообщает ТАСС. Родионов будет находиться под стражей до 22 ноября 2026 года.

Напомним, пожар в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке произошел днем 22 сентября. В результате происшествия погибли четыре человека. По факту ЧП заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Следствие полагает, что владелец здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности.

#пожар в тц #погибли люди в пожаре #Башкортостан
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