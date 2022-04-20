Арестовали первого из задержанных членов банды Басаева, напавшей на псковских десантников

Елена Саляхова

Арестован первый из задержанных членов банды Басаева Эдуард Валиахметов, меру пресечения избрали сегодня в Вахитовском районном суде Казани.

Валиахметов - житель Набережных Челнов, воспитывает пятерых детей, в 2006 году получил срок за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, следует из материалов дела.

Следствие считает, что в 2000 году он участвовал в нападении на псковских десантников. Оно произошло в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, тогда погибли 84 десантника, еще четверо были ранены.

Вахитовский райсуд отправил Валиахметова на два месяца в СИЗО, где он пробудет до 19 июня.

Помимо него по подозрению в нападении задержаны еще пять жителей Татарстана, из которых один сейчас находится в Санкт-Петербурге. Мера пресечения будет им избрана в ближайшее время.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

О задержании членов банды Басаева стало известно сегодня утром. Уголовное дело о вооруженном нападении на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии воздушно-десантных войск расследуют сотрудники Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

На сегодня следствие доказало причастность к нападению на десантников 29 человек, 19 из них уже отбывают наказание за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих – они приговорены к максимальным срокам лишения свободы.

Всех задержанных обвиняют в организации вооруженного мятежа, в посягательстве на жизнь военнослужащих и в участии в банде.

