Арестовали мать из Казани, которая на видео избивала маленькую дочку

За решетку отправилась многодетная мать из Казани, которая на видео избивает двухлетнюю дочку.

Как стало известно агентству, суд отправил несдержанную женщину на два месяца в СИЗО. За решеткой она проведет до 25 января.

«Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следствия», – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани многодетная мать на видео жесткого избила двухлетнюю дочь. Причиной такого поведения стало то, что отец малышки бросил женщину и таким образом она решила отомстить.