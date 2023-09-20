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Руc Тат
Происшествия 20 сентября 2023 11:23

Арестовали челнинку, которая разбила голову четырехмесячной дочери

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Набережночелнинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу местной жительницы, которая разбила голову четырехмесячной дочери, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Женщину заключили под стражу на 2 месяца, то есть до 18 ноября 2023 года. Содержать ее будут в СИЗО-4 в городе Мензелинск.

Участвовавший в судебном процессе представитель городской прокуратуры Виктор Порываев поддержал ходатайство следователя.

Напомним, 15 сентября пьяная женщина пыталась успокоить 4-месячную дочь и нанесла ей травмы. По версии следствия, она несколько раз ударила ребенка рукой по голове. Затем к челнинке пришла подруга, которая заметила, что у малышки рассечена губа. Она вызвала врачей. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а в отношении матери возбудили уголовное дело.

#пострадал ребенок
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