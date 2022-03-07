Арестовали челнинца, устроившего погром в МФЦ и разбившего несколько десятков авто

На два месяца в СИЗО отправили жителя Набережных Челнов, который 2 марта устроил погром в местном МФЦ, а после протаранил несколько десятков автомобилей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества и хулиганстве. Ранее СКР по РТ было заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, что «Татар-информ» сообщал, что 2 марта пьяный челнинец устроил погром в МФЦ – мужчина поругался там с одной из сотрудниц, а также повредил монитор для компьютера. После этого он сел в машину и попытался скрыться от прибывших на место происшествия полицейских. В результате погони злоумышленник повредил более 30 автомобилей.



