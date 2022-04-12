Следователи ищут убийцу татарстанца, чье тело с ножевыми ранениями нашли сегодня в Челнах

Сегодня в Набережных Челнах в районе Вахитовского кольца обнаружили тело 26-летнего жителя Сармановского района с тремя ножевыми ранениями. По предварительным данным, он погиб несколько дней назад.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого убийцы. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.