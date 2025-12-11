В Казани суд продлил арест уроженцу Таджикистана – участнику покушения на Шевырёву

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Советском суде Казани сегодня продлили меру пресечения Бурихону Хамидову, который, по версии следствия, участвовал в организации покушения на Ирину Шевырёву. Его арест продлили до 14 февраля.

Ранее его задержали, а потом отправили в СИЗО. Срок содержания под стражей стал подходить к концу, поэтому следователь заявил ходатайство о продлении меры пресечения.

Сам Бурихон Хамидов выступил против ходатайства следователя. Сторона защиты и сам Бурихон просят смягчить меру пресечения, а также попросили об охране, как у другого фигуранта дела – Галлямова.

«В СИЗО на меня оказывается давление. Также ко мне приходят адвокаты от Шевырёвых. На меня давят с целью поменять показания», – рассказал Хамидов.

Напомним, что ранее меру пресечения продлили киллеру Рафису Султанову, которого, по версии следствия, наняли для убийства Шевырёвой.

Своей вины Султанов не отрицал. Известно, что на этапе следствия Бурихон Хамидов также признал вину. Признает ли он ее перед судом – пока неизвестно.

Бурихон Хамидов – уроженец Таджикистана, к следователям пришел сам. Сознался, что участвовал в слежке за Ириной Шевырёвой. Ранее он сообщал, что был неофициально устроен в компанию «Волга-Автодор».

Напомним, 14 октября Татарстан потрясла шокирующая видеозапись – около гимназии №94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рафис Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Следствие уверено: женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц, спустя несколько дней стало известно, что она пришла в себя.

Под подозрение следствия попали шесть человек. В групповом покушении на убийство подозреваются муж Ирины Иван Шевырёв и ее свекр Станислав Шевырёв. Оба известные в Казани бизнесмены, работают в фирме «Волга-Автодор», когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму.

В покушении на убийство обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова.