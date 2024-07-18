Аренда «однушки» в Казани за месяц подорожала почти до 30 тыс. рублей

За месяц ставка аренды «однушек» в Казани подорожала на 5% или до 29,2 тыс. рублей. Статистика цен по итогам июля 2024-го была опубликована на сайте ЦИАН.

Отметим, что по стоимости аренды 1-комнатной квартиры Казань вошла в топ-10 самых дорогих городов России. Дороже снимать такое жилье только в Москве (59,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (39,4 тыс.), Московской области (36,6 тыс.) и Хабаровске (36,1 тыс.). Также столицу РТ в этом рейтинге обошли Калининград (32,4 тыс.) и Екатеринбург (29,9 тыс.).

Самые недорогие цены за съем «однушки» зафиксировали в Оренбурге (17,8 тыс.), Ульяновске (18,7 тыс.), Махачкале (18,9 тыс.) и Тольятти (19,1 тыс.).

«Высокие ставки по ипотеке сместили спрос из сегмента продажи. Ситуация осложняется и относительно небольшим объемом предложения — на рынок попадает меньше новых свободных помещений. В последнее время инвесторы предпочитают посуточную аренду долгосрочной, а сроки экспозиции лотов снижаются. Спрос же остается высоким — не только из-за несостоявшихся ипотечников, но и из-за активных миграционных потоков и изменений в организации производственных процессов», - объяснила динамику цен эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане покупается только треть от строящегося жилья из-за его дороговизны. Не распроданы 50% площади. После отмены льготной ипотеки эксперты прогнозируют и вовсе затоваривание на рынке. К чему это приведет и что может переломить ситуацию – в материале «Татар-Информа».