Прожиточный минимум в Татарстане в 2025 году: что нужно знать?

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Федеральные и региональные власти в России регулярно определяют величину прожиточного минимума для населения и для его различных категорий. Рассказываем, как рассчитывается высчитывать этот минимум и как он влияет на жизнь простого человека.

Что такое прожиточный минимум?

Прожиточный минимум — это сумма денег, которая нужна человеку для удовлетворения базовых потребностей. По-другому, это минимальный доход, который нужен человеку, чтобы покупать необходимые продукты – хлеб, молоко, сахар, масло, овощи, фрукты, а также оплачивать основные услуги, в частности жилищно-коммунальные.

Зачем нужен прожиточный минимум?

С помощью прожиточного минимума власти оценивают уровень жизни в целом по стране и в отдельных регионах. Также это позволяет прогнозировать объемы социальных выплат и расходы бюджета.

На что влияет прожиточный минимум?

Прожиточный минимум напрямую влияет на размер всевозможных социальных пособий, стипендий.

Причем этот показатель охватывает все категории населения. Потребности у людей разных возрастов могут существенно отличаться, поэтому отдельно устанавливают прожиточный минимум для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.

Как рассчитывается прожиточный минимум?

С 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается исходя из заработных плат. При этом Росстатом учитывается не средняя, а медианная зарплата, то есть величина, при которой половина рабочих мест в стране оплачивается выше, а половина — ниже этого значения. Сам размер прожиточного минимума на душу населения составляет 44,2% (почти половину) от медианной зарплаты. Эта цифра и закрепляется затем постановлением федерального правительства. Для трудоспособных граждан это значение бывает немного выше, для детей и пенсионеров — напротив, ниже.

Размер прожиточного минимума в Татарстане

Прожиточный минимум ежегодно устанавливается до 1 июля и не может быть ниже, чем в предыдущем году. При этом каждый регион вправе самостоятельно определять это значение, исходя из собственных реалий.

Прожиточный минимум в РТ с 1 января 2025 года вырос по сравнению с 2024 годом на 1,9 тысячи рублей или на 15%.

Так, размер прожиточного минимума в Татарстане на 2025 год составляет 15 073 рубля — эта величина утверждена Правительством республики.

Также установлены значения для различных категорий населения:

— прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 16 430 рублей;

— прожиточный минимум для пенсионеров равен 12 963 рублям;

— прожиточный минимум для детей установлен на отметке 14 621 рубль.