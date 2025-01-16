Аренда квартир в Казани увеличилась в среднем на 24% за год

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в столице Татарстана составила почти 50 тыс. рублей. За год ставка увеличилась на 24,3%, рассказал «Татар-информу» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. При этом однокомнатные в Казани выросли в цене на 33,3% – до 40 тыс., двухкомнатные – на 25%, до 50 тыс., трехкомнатные – на 17,2%, до 80 тыс. рублей.

Среди основных причин роста цен эксперт назвал переток покупателей из сегмента вторичного жилья, а также вывод на рынок инвестиционных квартир в современных проектах.

«Это жилье в новостройках, которое было куплено в период «ипотечного бума» исключительно под сдачу. В течение 2024 года они постепенно вводились в эксплуатацию и по мере их подготовки – проведения ремонта, обустройства – часть из них переходила в сегмент съемного жилья. Собственники инвестиционной недвижимости стараются профессионально подходить к подготовке квартиры для аренды <…> Такие инвестиционные лоты обычно сдаются дороже, чем, например, квартиры из старого жилого фонда и современного массового сегмента. Это влияет на медианный показатель в городе в целом», – прокомментировал Жуков.

Подробнее о том, сколько сегодня стоят квартиры в Казани и что будет с ценами на недвижимость в 2025 году читайте в материале: «Казань действительно дорогой город»: как подросли цены на квартиры за год.