ARD: 409 допинг-дел против россиян из базы Родченкова закрыли без обвинений

Почти половина допинговых дел, 409 из 834, возбужденных против российских спортсменов на основании сведений из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), оказалась закрыта без предъявления обвинений. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA), вышедший в ноябре прошлого, 2023 года.

Согласно документу, всего по подозрению в нарушении антидопинговых правил против атлетов из РФ оказались открыты 834 допинг-дела, но 409 из них уже закрыты. По 145 делам расследование продолжается, а еще по 280 приняты решения о введении санкций.

База Московской антидопинговой лаборатории содержит результаты проверок спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Ее копию в 2017 году передал WADA информатор и бывший глава лаборатории Григорий Родченков, утверждавший, что в России существовала государственная программа поддержки употребления допинга. Против него в РФ возбуждено несколько уголовных дел (он уехал из страны).

Позднее, в 2019 году, WADA получило оригинал базы, после чего информация была передана спортивным федерациям для применения санкций. Впрочем, не все из них пошли на это.