Арбитр Иванов отреагировал на претензии наставника «Рубина»

Вчера во время матча 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:3) арбитр в поле Сергей Иванов удалил главного тренера хозяев Леонида Слуцкого. Тот же на послематчевой пресс-конференции назвал судью «профнепригодным» и худшим в РПЛ. Сегодня Иванов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы, — сказал Иванов в интервью „Спорт-Экспрессу“, говоря о своих отношениях со Слуцким, которого он уже дважды удалял с поля. — Задача судейской бригады — провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в работе судей».

Хотя Слуцкий обвинил его именно в плохой работе на поле, арбитр отметил, что с уважением относится к работе тренеров.

«Труд арбитра — такая же сложная работа. Каждый из нас: игроки, тренеры, судьи — пытается делать свою работу качественно», — подчеркнул он.