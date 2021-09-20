Слуцкий назвал предвзятым судейство на матче «Рубина» и «Зенита»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид подвел итоги матча с «Зенитом» (1:3) послематчевой пресс-конференции. Специалист признал победу гостей заслуженной, а судейство — предвзятым.

Он признал, что на протяжении первой половины матча «Зенит» доминировал на площадке, казанцы же провели этот промежуток плохо: действовали робко и допустили множество ошибок. Однако во втором тайме казанская команда играла значительно лучше, забив гол и создав опасные моменты.

«Проблема была в том, что мы не смогли найти зону отбора, и было слишком много уважения. „Зенит“, безусловно, уважения заслуживает, но мы дали в первом тайме его слишком много. Поэтому реакцией во втором тайме я удовлетворен, но один тайм хорошо играть мало, чтобы обыгрывать такую команду, как „Зенит“», — резюмировал Слуцкий.

Комментируя игру своих подопечных, главный тренер «Рубина» отдельно упомянул Уремовича и Деспотовича. «У Уремовича спазмирована широчайшая мышца. Понятно, что с такой травмой сложно продолжать играть, — отметил он. — Деспотович много пропустил. Он все-таки игрок очень зависимый: для него важно почувствовать игровой ритм. Здесь немудрено, что после такой длинной паузы он не в оптимальном состоянии».

Также Слуцкий раскритиковал работу судьи в поле Сергея Иванова, назвав его профнепригодным и предвзятым по отношению к себе.

«Если перечислять количество фолов, которые были и которые он не свистнул, у меня не хватит пальцев на руках и ногах. Во всем мире защищают игроков атакующего плана и правильно делают. У нас Кварацхелия сидит весь во льду, у него миллион ушибов, у него просто куча гематом. Ну, наверно, сам себе он поставил все это», — высказался наставник «Рубина».

По его словам, Иванов — это самый слабый арбитр в РПЛ, поэтому, если бы была возможность, он бы дал тому отвод от матчей «Рубина».

«Я считаю, что он или преднамеренно искал моменты и так безобразно судит, что ужас, и надо человека убирать, потому что личные отношения он переносит на профессиональные моменты. Или он профнепригоден, значит, тоже надо убирать», — заявил Слуцкий и подчеркнул, что не оскорблял судью перед своим удалением и надеется на поддержку судейского комитета.

