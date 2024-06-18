Арбеев об Играх БРИКС: «Не пускают в Европу, значит, надо идти на Восток»

Накануне стало известно, что татарстанская легкоатлетка Рамиля Валитова завоевала на Играх БРИКС «бронзу» в прыжках в длину среди женщин с результатом 6,15 м. Её тренер Олег Арбеев в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» оценил такой результат как ожидаемый и признался, что российские легкоатлеты давно не выступали на соревнованиях международного уровня.

«У спортсменов эмоциональный подъем. Зрители хорошо поддерживают, и это придает им уверенности, они в таких условиях давно не выступали <…> Мы в лучшем случае соревновались с белорусскими спортсменами, к ним выезжали, а они к нам. А сейчас, когда есть атлеты из других стран тоже, это придает дополнительный стимул, и результаты будут только расти, будем готовиться на уровень Олимпийских игр», – поделился Арбеев.

Он также отметил, что дорога для легкоатлетов из России на международные соревнования закрыта уже с 2014 года. Сборная страны по легкой атлетике собралась на Играх БРИКС впервые за почти десять лет. За это время ушло целое поколение спортсменов.

«От Игр БРИКС впечатления только самые положительные. Недоброжелателей у нас хватает, но это большой шаг вперед, будущее для российских атлетов. Нужно развиваться в этом направлении. Не пускают в Европу, значит, нам надо идти на Восток. Оценка играм только отлично, 5+», – заключил собеседник «Татар-информа».

Соревновательная программа на Играх БРИКС для его подопечной завершена. После небольшого отдыха Рамиля Валитова продолжит готовиться к внутрироссийским соревнованиям – к Кубку и чемпионату России.

Программа Спортивных игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.