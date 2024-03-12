Арахамия: Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией ради отношений с Украиной

Власти Грузии для нормализации отношений с Украиной должны прервать восстановленное в 2023 году авиасообщение с Россией и выпустить из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Если действительно говорить о „нормализации“, то для этого есть план: <...> выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, <...> прекратить прямое авиасообщение с РФ, чего требует сам грузинский народ <...>», — написал политик, назвав нынешнее руководство закавказской страны «прокремлевским»

Кроме того, по мнению Арахамии, Тбилиси должен «прекратить помогать» Москве уклоняться от западных санкций, тогда и нормализация отношений с Киевом «будет проходить легко».

В обоих государствах сейчас отсутствуют послы во главе дипломатических миссий. При этом непосредственным поводом к появлению высказывания Арахамии стали требования властей Грузии о выдаче украинских граждан.

Накануне прокуратура Грузии попросила власти Германии и Бельгии экстрадировать бывшего министра юстиции страны во времена президентства Саакашвили Зураба Адеишвили, осужденного у себя на родине по нескольким делам. Киев отказывается выдавать экс-министра, сейчас он является советником генерального прокурора Украины.

Кроме того, вчера аппарат Правительства Грузии распространил заявление, в котором выразил озабоченность, что Адеишвили и бывший заместитель грузинского министра внутренних дел Георгий Лордкипанидзе занимают высокие посты на Украине. Последний сейчас является заместителем главы украинской службы контрразведки (на родине он тоже проходит обвиняемым по нескольким делам).

Президент РФ Владимир Путин 10 мая 2023 года ввел безвизовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямые авиаперелеты в эту страну. После этого было возобновлено авиасообщение между государствами, прекратившееся в 2019-м.