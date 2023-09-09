Апти Алаудинов высмеял фейковое видео об уходе спецназа «Ахмат» из-под Бахмута

Апти Алаудинов

С юмором отнесся к распространяемому в соцсетях фейковому видео об уходе спецназа «Ахмат» из-под Бахмута (Артемовск) командир данного российского подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я реально ржу, не могу (…) Только что мне скинули ролик, где якобы, псевдо бойцы 83 бригады, в очках, такие нахмурившись вниз, взгляда даже никто не поднимает, просят вернуться «Ахмат», который бросил их позиции северные и ушел куда-то на выборы», – рассказал о ролике российский генерал.

По словам Алаудинова, авторы вышеупомянутого видео не слишком старались отработать выделенные хозяевами деньги. Об этом свидетельствует внешний вид «героев» ролика и озвученные ими данные, отметил командира спецназа «Ахмат».

Напомним, ранее командир спецназа «Ахмат» дал совет сбежавшим от войны украинцам, как избежать экстрадиции на родину.

«В каждом иностранном государстве есть российское посольство. Вы просто идете в российское посольство, пишите заявление на получение гражданства, получаете российский паспорт и просто отказываетесь от гражданства Украины – ваше единственное спасение», ­– отметил российский генерал.