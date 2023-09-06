Командир «Ахмата» дал совет, как избежать экстрадиции покинувшим родину украинцам

Совет, как избежать экстрадиции на родину уехавшим заграницу украинцам, не пожелавшим участвовать в военном конфликте с Россией, дал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, всем кто не хочет быть возвращен на Украину и не хочет погибнуть в этой войне, стоит обратиться за российским гражданством в любом иностранном посольстве РФ.

«В каждом иностранном государстве есть российское посольство. Вы просто идете в российское посольство, пишите заявление на получение гражданства, получаете российский паспорт и просто отказываетесь от гражданства Украины – ваше единственное спасение», ­– отметил российский генерал.

Напомним, на днях Польша по запросу Киева экстрадировала на родину жителей Украины, которые помогали землякам нелегально перебираться в другие страны Европы. Также сейчас между странами решается вопрос об экстрадиции украинцев, которые уклоняются от мобилизации.

По данным польской погранслужбы, с начала специальной военной операции (24 февраля 2022 года) через Польшу в Европу въехали около 3 млн украинцев призывного возраста. Около 80 тысяч из них, обосновались на польской земле.