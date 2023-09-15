Апти Алаудинов рассказал о боевой активности на Запорожском и Донецком направлениях

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Вся линия боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится в активных боевых действиях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он обозначил два основных направления, на которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются добиться успеха в ходе продолжающегося контрнаступления.

«Это Донецкое (Бахмутское) направление и продолжающиеся попытки врага отрезать сухопутный маршрут на Крым. До наступления осенней погоды враг пытается выиграть хоть какие-то позиции и пережить зиму. Это у врага не получается», – сообщил российский генерал.

Апти Алаудинов Фото: vk.com/aptialaudinov

По словам Алаудинова, противник пытается усилить натиск, но для этого у него мало сил. «Из той живой силы и техники, которую противник подготовил, сегодня уже почти ничего не осталось», – подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Также генерал рассказал о переговорах, которые ведутся с солдатами противника, вышедшими на связь с российскими военнослужащими, чтобы договориться о своей капитуляции.

«Мы объясняем им порядок сдачи в плен. Обеспечиваем переход линии боевого соприкосновения. Пленных мы берем через каждые несколько дней. Это говорит о том, что подразделения врага очень сильно устали», – пояснил Алаудинов.

Информация о низкой боеготовности солдат ВСУ хорошо подтверждаются кадрами, где четверо российских десантников берут в плен 11 украинских военнослужащих, решивших не вступать в бой.