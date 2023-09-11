На видео попало пленение десятка солдат ВСУ российскими десантниками в Запорожье

Кадры пленения 11 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими десантниками на Запорожском направлении опубликовал телеграм-канал «Запорожский фронт».

На записи видно, как четверо российских бойцов окружают блиндаж, в котором укрывается отделение украинского подразделения. Заняв позиции, десантники предлагают находящимся внутри всушникам сдаться. Солдаты противника решают не сопротивляться, и выходят с поднятыми руками.

Сперва из укрытия выходят четверо боевиков ВСУ. Спустя несколько секунд решение о сдачи принимают и остальные находившиеся в укрытии солдаты противника.