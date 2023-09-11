Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На видео попало пленение десятка солдат ВСУ российскими десантниками в Запорожье
Кадры пленения 11 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими десантниками на Запорожском направлении опубликовал телеграм-канал «Запорожский фронт».
На записи видно, как четверо российских бойцов окружают блиндаж, в котором укрывается отделение украинского подразделения. Заняв позиции, десантники предлагают находящимся внутри всушникам сдаться. Солдаты противника решают не сопротивляться, и выходят с поднятыми руками.
Сперва из укрытия выходят четверо боевиков ВСУ. Спустя несколько секунд решение о сдачи принимают и остальные находившиеся в укрытии солдаты противника.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»