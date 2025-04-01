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Общество 1 апреля 2025 10:49

Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

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Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предстоящее лето в Татарстане будет жарким. Температура воздуха в каждом летнем месяце ожидается выше нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«По прогнозу Гидрометцентра России, на вегетационный период температура воздуха в Татарстане будет выше нормы на один градус в предстоящие весенние и летние месяцы. Осадки ожидаются в норме», – рассказал он.

В сентябре температура воздуха в Татарстане прогнозируется выше нормы на один градус и более. По данным синоптика, предстоящим летом возможны опасные метеорологические явления – ураганы, смерчи, град и другие.

#прогноз погоды #гидрометцентр рт #лето
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