Апрель начнется в Татарстане со снега, дождя и потепления до 10 градусов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается погода с существенными осадками: снегом, дождями и метелями. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, сегодня в республике прогнозируются снег, мокрый снег и метели с ухудшением видимости, о чем сообщал «Татар-информ».

Снег, мокрый снег и дождь сохранятся в РТ и на следующий день. Температура воздуха ночью составит от −1 до −7 градусов, местами ожидается до 8–11 градусов со знаком минус. Днем потеплеет до 0 – +5 градусов.

Предварительно, в пятницу и субботу, 1 и 2 апреля, на погоду будет влиять атмосферный малоподвижный фронт с волнами. Поэтому прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Также синоптики предупреждают о гололеде и сильном ветре, местами возможна метель. Столбики термометров будут находиться в пределах от 0 до −5 градусов ночью 1 апреля и 0 — +5 днем. На следующий день ночью прогнозируется от 0 до +5, а днем от +5 до +10 градусов.