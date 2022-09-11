Apple сняла с продаж некоторые модели iPhone 11, 12 и 13

С официального сайта компании Apple пропали смартфоны iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Как сообщает издание The Verge, производство данных моделей прекращено.

В сообщении уточняется, что смартфоны еще можно приобрести у ретейлеров, они будут в продаже, пока не закончатся запасы.

Как сообщил источник издания, Apple прекратила продажи и производство моделей, две из которых вышли всего год назад, чтобы поддержать продажи своих новинок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что американская компания презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами.