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Ру Тат
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Экономика
25 марта 2022  10:20

Apple приостанавливает поддержку карт «Мир» в сервисе Pay

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Поддержка карт «Мир» в сервисе Apple Pay приостанавливается. Уже загруженные карты прекратят действовать в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную систему платежных карт.

«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт „Мир“ в платежном сервисе Apple Pay», — отметили в пресс-службе компании.

В платежной системе отметили, что накануне в сервисе уже была запрещена загрузка новых карт.

Напомним, ранее россиянам c картами Visa и Mastercard стали недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay. При этом банки подчеркивают, что данные карты по-прежнему доступны для операций внутри страны.

#Apple #банковские карты
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