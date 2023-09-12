Apple презентовала iPhone 15 и iPhone 15 Plus

Корпорация Apple представила новые модели смартфонов — iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Презентация, организованная в штаб-квартире компании в Купертино, транслировалась онлайн.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат процессор А16 Bionic, как у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Диагональ экрана при этом составит те же 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, что и у предшествующих моделей.

Вместо так называемой «челки» для фронтальной камеры предусмотрен вырез — Dynamic Island («динамический остров»). Его размер можно менять, он также позволяет взаимодействовать с разными приложениями. Этим решением новые устройства опять-таки наследуют моделям 14 Pro и Pro Max.

Гаджеты будут выдержаны в пяти цветах: черном, розовом, салатовом, желтом и голубом. Мощность основной камеры у обеих моделей будет равняться 48 мегапикселям взамен 12 у iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Вместо ставшего традиционным для корпорации разъема Lightning использован USB-C.

Представлено и новое поколение часов Apple Watch 9, управлять ими можно будет без нажатия на экран.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин запретил сотрудникам пользоваться гаджетами Apple. До этого Минпромторг РФ раскрыл, кому запрещено использовать технику Apple.