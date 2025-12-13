В Татарстане еще не убрано 46 тыс. гектаров технических культур

Подсолнечник осенью

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане еще не убран урожай с 46 тыс. гектаров, занятых техническими культурами. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, завершающаяся неделя оказалась более благоприятной для проведения полевых работ, чем предшествующая. Пришедшие в Татарстан морозы позволили зайти на поля с тяжелой техникой для уборки оставшихся площадей подсолнечника и кукурузы, а также активизировать вывоз сахарной свеклы, пояснил он.

За последние две недели в республике убрано 30 тыс. гектаров: 8 тыс. – кукурузы и 22 тыс. – подсолнечника. Значительные неубранные площади остаются в Нижнекамском (4,4 тыс. гектаров), Бугульминском (4,2 тыс. гектаров) и Муслюмовском (4,2 тыс. гектаров) районах, отметил первый замглавы Минсельхозпрода РТ.

Кроме того, в регионе продолжается вывоз и переработка сахарной свеклы. На сахарные заводы вывезено 1 млн 322 тыс. тонн корнеплодов, из которых переработано 1 млн 308 тыс. тонн. Произведено 184 тыс. тонн сахара. Выход сахара составляет 14,5%, уточнил Ленар Гарипов.