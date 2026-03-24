Происшествия 24 марта 2026 16:38

Апелляция утвердила приговор участнику ОПГ «Аракчинские» по делу об убийстве

Апелляция оставила без изменения приговор бывшему участнику ОПГ «Аракчинские» Ибрагиму Закиеву. В мае прошлого года его признали виновным в организации убийства и приговорили к 19 годам колонии.

Следствие установило, что Закиев заплатил три тысячи долларов киллеру, чтобы тот избавил его от Ильдуса Салахутдинова. Ему Закиев, по материалам дела, должен был денег.

Сторона защиты приговор обжаловала, однако апелляционная инстанция с доводами не согласилась.

«Определением Судебной коллегии по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 20 марта 2026 года приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 6 мая 2025 года оставлен без изменения», – сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

