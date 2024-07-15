Апелляционный суд даст оценку комментариям Гайсиной в отношении «Казаньоргсинтеза»

Арбитражный суд Татарстана опубликовал резолютивную часть решения по делу о защите деловой репутации одного из крупнейших производственных активов республики – «Казаньоргсинтеза».

Напомним, что поводом для судебного разбирательства по делу активистки Диляры Гайсиной и предприятия, совладельцем более 20% акций которого является республика, стали порочащие и недостоверные, по мнению предприятия, высказывания женщины в соцсетях.

Ответчик обвинял «Казаньоргсинтез» и его сотрудников в негативном воздействии на здоровье горожан и игнорировании любых мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду. Порочащий характер оценок был установлен в рамках лингвистической экспертизы.

Юристы КОСа представили в суде дополнительные материалы, доказывающие отсутствие причинения вреда атмосферному воздуху и нарушений, которые потенциально могут к нему привести.

Так, в официальном письме прокуратуры отмечается, что по итогам межведомственной проверки фактов причинения вреда атмосферному воздуху и иным компонентам окружающей среды в результате деятельности предприятия не установлено.

Согласно документу Роспотребнадзора, в ходе ведомственной проверки нарушения имели документарный и технический характер. Со ссылкой на отчет Центра гигиены и экологии ведомство отмечает, что влияние работы предприятия в районе жилой застройки находится в пределах экологических норм.

В ответе Минэкологии РТ отмечается, что в рамках проверки было выявлено отсутствие у объектов предприятия согласованных в установленном порядке планов мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Данное нарушение, по мнению ведомства, имело документарный характер, и на текущий момент устранено.

Вместе с тем из опубликованного документа следует, что суд не стал учитывать официальные письма от прокуратуры и надзорных органов, которые были приобщены к делу.

«Казаньоргсинтез» сразу после объявления решения Арбитражного суда РТ выразил категорическое несогласие с решением суда. «Позиция предприятия основана на объективных фактах, включая результаты независимой лингвистической экспертизы, а также ответах надзорных ведомств по итогам проведенных проверок на предприятии. «Казаньоргсинтез» будет подавать апелляцию», – заявили в компании.

Следующее заседание пройдет в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде – в Самаре. По оценкам экспертов, суд первой инстанции по факту перевел его на уровень выше для вынесения финального решения по делу.