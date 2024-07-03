Эксперт: Решение по иску КОС об оскорблениях примет вышестоящий суд

Арбитражный суд Татарстана передал принятие окончательного решения по иску «Казаньоргсинтеза» к активистке Диляре Гайсиной на суд вышестоящей инстанции, считает юрист юридической фирмы «Ялилов и партнеры», член Ассоциации юристов России Камила Хасанова. Эксперт отмечает, что практика по решению таких споров еще не сформировалась.

Предприятие требовало обязать женщину удалить комментарии в соцсетях. Судья Арбитражного суда Татарстана Бахтияр Мугинов отказал КОС в иске к Гайсиной. Предприятие подаст апелляцию. Истец требовал обязать ответчицу удалить недостоверные и оскорбительные, по мнению предприятия, комментарии Гайсиной о роли КОСа в загрязнении воздуха в северной части столицы Татарстана.

«В судебной практике достаточно редко встречаются споры по искам предприятий о защите деловой репутации, в основе которых лежат негативные комментарии граждан в социальных сетях. Вследствие этого практика по разрешению таких споров еще не сформировалась. Можно предположить, что суд первой инстанции пошел на компромиссное решение, заранее осознавая, что оно будет пересматриваться в вышестоящих инстанциях, а они в свою очередь более подробно разъяснят порядок разрешения таких споров. Учитывая вышесказанное, рекомендуем активистам пока не спешить с выводами и дождаться итогов рассмотрения спора в вышестоящих инстанциях», – отметила она.

По ее словам, зачастую аналогичные иски от предприятий поступают только в сторону крупных СМИ, телеканалов или медийных личностей, так как в этом случае объем распространения информации намного шире. Поэтому практика по искам, касающимся публикаций граждан, активистов, в соцсетях еще не сформировалась.

Представитель «Казаньорсинтеза» сообщил, что подаст апелляцию по итогам вынесенного Арбитражным судом Татарстана решения.

«Мы категорически не согласны с решением суда и рассматриваем его никак иначе как перевод дела на уровень вышестоящей инстанции. Позиция предприятия основана на объективных фактах, включая результаты независимой лингвистической экспертизы, а также ответах надзорных ведомств по итогам проведенных проверок на предприятии. КОС будет обжаловать, подавать апелляцию», – сказал он.

До момента завершения апелляции решение суда не вступит в законную силу.

Ранее в материалы дела представили результаты проверки надзорных ведомств. Контролирующие госорганы, по мнению истца, не видят вины предприятия в запахах в северной части Казани.