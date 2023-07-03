Апастовский район Татарстана представил подворье на Сабантуе в Курганской области

Апастовский район Татарстана организовал и провел Сабантуй в Курганской области. На празднике плуга посетителей встречало татарское национальное подворье. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, все желающие могли ознакомиться с бытом сельского жителя начала 20-го века, с внутренним убранством дома и видом двора.

Работа подворий началась с обряда сбора подарков к Сабантую. Через некоторое время площадку посетили губернатор Вадим Шумков и представители муфтията. Для них провели мини-экскурсию.

В театрализованном прологе апастовцы участвовали в качестве соведущих и флагоносцев. После этого на главной сцене парка стартовал концерт.

Хедлайнером башкирской эстрады стал певец Ярамир, а от Татарстана выступил заслуженный артист республики Булат Нигматуллин.

Далее состоялись национальные игры. Местным жителям на Сабантуе особенно понравилось пиление бревна. Очередь из желающих растянулась на весь майдан. Одновременно работали мастер-классы по плетению перьевых кистей, четок, вышиванию и отбиванию косы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раниль Галиев из Апастово стал абсолютным батыром Сабантуя в Курганской области.