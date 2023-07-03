Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Спортсмен из Апастово стал абсолютным батыром Сабантуя в Кургане
Делегация Апастовского района представляла Татарстан на Сабантуе в Курганской области. Кроме красочных выступлений артистов, татарстанцы оставили яркое впечатление зрителям, пришедшим на борьбу корэш. Звание абсолютного батыра завоевал Раниль Галиев из Апастово.
На Сабантуе работали татарское, башкирское и русское подворья. Участники Сабантуя организовали выставку народно-художественных промыслов, провели для желающих мастер-классы по приготовлению национальных блюд, прядению пряжи, выпеканию хлеба в печи. Гостям праздника особенно пришлись по душе мелодии тальянки, национальные песни и мастер-классы по вышивке.
В Сабантуе принял участие губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он поблагодарил главу Апастовского района Айрата Зиганшина и татарстанцев за то, что они приехали в Курган и подарили соотечественникам незабываемый праздник.
«Я не буду говорить о дружбе народов! Мы и есть единый народ! Сабантуй является общенациональным праздником татар и башкир. Выражаю огромную благодарность Апастовскому району Татарстану за то, что привезли настоящий национальный праздник Сабантуй жителям Кургана. Когда в деревне Юлдус Курганской области случилась трагедия, первыми на помощь пришли жители Татарстана. Искренне благодарю жителей Апастовского района», — сказал губернатор Курганской области.
Корэш, ставший визитной карточкой Сабантуя, собрал на майдане сильнейших ребят. Рафаэль Хасанов, Азамат Мухамметшин, Раниль Галиев из Апастово заняли 1-е места в различных весовых категориях. А Раниль Галиев стал абсолютным батыром Сабантуя.
«Я из деревни Малые Кокузы. Начал заниматься борьбой корэш в 8-м классе. Имею звание баш батыра Татарстана и России. Сегодня в Кургане боролся с сильными борцами. Я рад, что стал победителем», — поделился своими впечатлениями борец.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»