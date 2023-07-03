Спортсмен из Апастово стал абсолютным батыром Сабантуя в Кургане

Фото: редакция газеты "Йолдыз".

Делегация Апастовского района представляла Татарстан на Сабантуе в Курганской области. Кроме красочных выступлений артистов, татарстанцы оставили яркое впечатление зрителям, пришедшим на борьбу корэш. Звание абсолютного батыра завоевал Раниль Галиев из Апастово.

Фото: редакция газеты «Йолдыз».

На Сабантуе работали татарское, башкирское и русское подворья. Участники Сабантуя организовали выставку народно-художественных промыслов, провели для желающих мастер-классы по приготовлению национальных блюд, прядению пряжи, выпеканию хлеба в печи. Гостям праздника особенно пришлись по душе мелодии тальянки, национальные песни и мастер-классы по вышивке.

Фото: редакция газеты «Йолдыз».

В Сабантуе принял участие губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он поблагодарил главу Апастовского района Айрата Зиганшина и татарстанцев за то, что они приехали в Курган и подарили соотечественникам незабываемый праздник.

«Я не буду говорить о дружбе народов! Мы и есть единый народ! Сабантуй является общенациональным праздником татар и башкир. Выражаю огромную благодарность Апастовскому району Татарстану за то, что привезли настоящий национальный праздник Сабантуй жителям Кургана. Когда в деревне Юлдус Курганской области случилась трагедия, первыми на помощь пришли жители Татарстана. Искренне благодарю жителей Апастовского района», — сказал губернатор Курганской области.

Корэш, ставший визитной карточкой Сабантуя, собрал на майдане сильнейших ребят. Рафаэль Хасанов, Азамат Мухамметшин, Раниль Галиев из Апастово заняли 1-е места в различных весовых категориях. А Раниль Галиев стал абсолютным батыром Сабантуя.

«Я из деревни Малые Кокузы. Начал заниматься борьбой корэш в 8-м классе. Имею звание баш батыра Татарстана и России. Сегодня в Кургане боролся с сильными борцами. Я рад, что стал победителем», — поделился своими впечатлениями борец.