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Ру Тат
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6 мая 2021  11:14
Арсений Каримов

Апастовский молочный комбинат планируют открыть в мае

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Молочный комбинат в Апастовском районе, который сейчас восстанавливают инвесторы, должен открыться уже в этом месяце. Его планируемая производственная мощность — до 500 тонн молока и 40 тонн сырной продукции в сутки. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«На сегодняшний день инвесторами ведется активная работа по восстановлению молочного комбината в Апастовском районе, с октября по апрель там установили новое оборудование. Планируется, что объект запустится в мае, буквально в ближайшие даты», — отметила спикер.

Средняя заработная плата работникам, заявленная инвестором, — порядка 30 тыс. рублей, а объем инвестиций составил около 1 млрд рублей. Сегодня проект представят Президенту республики Рустаму Минниханову, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Напомним, что Апастовский молочный комбинат был закрыт в результате банкротства «Вамин Татарстан». Теперь за него взялся инвестор, который решил восстановить объект.

Минниханов рустам апастовский район рт
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