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Ру Тат
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6 мая 2021  09:57
Арсений Каримов

Минниханов ознакомится с ходом весенне-полевых работ в Кайбицком и Апастовском районах РТ

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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Кайбицкий и Апастовский районы РТ. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

«Сейчас Рустам Минниханов отправился в Кайбицкий и Апастовский районы. Основная цель — осмотр хода проведения весенних полевых работ, но параллельно Президент РТ посетит ряд социальных объектов, чтобы проконтролировать выполнение республиканских и государственных программ», — отметила она.

В Кайбицком районе Минниханов встретится с представителями хозяйств и обсудит с ними проведение полевых работ, посетит музей землепашества и сельского быта. Кроме того, глава Татарстана возложит цветы к обелиску воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

В Апастовском районе Минниханов также ознакомится с весенне-полевыми работами, затем посетит давликеевский сельский Дом культуры, где недавно завершился капитальный ремонт, и местный молочный комбинат, на котором сейчас ведут активную работу по его восстановлению.

Минниханов рустам лилия галимова кайбицкий район рт апастовский район рт
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