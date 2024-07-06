Апастовцы доставили строительные материалы по просьбам жителей Рубежного

Фото предоставлено Лейлей Шигабеевой

Делегация во главе с главой Апастовского района Айратом Зиганшиным прибыла в зону специальной военной операции. Здесь татарстанцы встретились с военнослужащими, расспросили об их положении, передали гостинцы приветы из родных краев. Также были доставлены строительные материалы по просьбам жителей подшефного города Рубежное.

«Огромное спасибо всем жителям района, организациям, школам, мечетям, сельским поселениям, спонсорам за поддержку. Всего было сформировано и привезено 75 посылок для военнослужащих. Приобретено и доставлено 4 квадрокоптера. В составе гуманитарного груза — колеса для „КАМАЗа“, емкости для воды, 8 тонн ОСБ-панелей, шифер, рубероид и многое другое», — рассказал заместитель главы района Ленар Хантимиров.

Фото предоставлено Лейлей Шигабеевой

Делегация района встретилась и с уроженцем села Багишево генерал-майором Рамилем Ибатуллиным. Речь шла о мерах поддержки ребят.

«В зоне специальной военной операции нас сопровождал вице-премьер Татарстана, представитель республики Фаниль Аглиуллин. Большое ему спасибо», — говорят наши руководители, которые в это время отправляют сообщения из зоны проведения специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейлей Шигабеевой

Бойцы прислали свои благодарности в виде видеозаписей, а также пообещали скоро вернуться с победой.

Фото предоставлено Лейлей Шигабеевой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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