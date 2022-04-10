AP: Разведка США заявила о возможном вмешательстве РФ в американские выборы из-за Украины

Американские разведывательные службы допускают, что власти России могут использовать поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов для дальнейшего дальнейшего вмешательства в политические дела страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, спецслужбы США пока не имеют никаких доказательств того, что какие-то подобные поручения были даны Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Но с учетом антипатии Путина к Западу и его неоднократных осуждающих высказываний в адрес Украины официальные лица считают, что он может рассматривать поддержку Украины со стороны США как прямое оскорбление <…>, что дает ему дополнительный стимул для вмешательства в еще одни выборы <…>», — отмечает АР со ссылкой на источники.

Вместе с тем агентство констатирует, что пока у американских властей нет понимания, каких кандидатов Россия может поддержать в случае вмешательства в выборы и какие методы использовать.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.