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Общество 13 февраля 2025 15:54

АО «Татмедиа» вручило подарки победителям конкурса среди подписчиков газет и журналов

АО «Татмедиа» вручило подарки победителям конкурса среди подписчиков газет и журналов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

АО «Татмедиа» вручило подарки победителям розыгрыша «100 тысяч рублей, телевизор и другие призы за подписку!». Главный приз в размере 100 тыс. рублей забрала участница из Сабинского района Татарстана Раиса Мубаракова.

Участниками акции стали 686 читателей, многие из которых являются жителями Санкт-Петербурга, Свердловской области, Чувашской Республики, республик Марий Эл и Башкортостан. Принимались заявки от подписчиков, которые выписали не менее двух изданий (газету+журнал) АО «Татмедиа» на первое полугодие 2025 года.

«Это наша традиционная встреча, на которой мы собираемся раз в полгода, для нас это праздник! По итогам подписок на наши журналы на 2025 год количество превысило 2 тыс. подписчиков. Для нашего старшего поколения выход журналов и газет особенно важен. Они не могут представить свой образ жизни без их чтения, для них это способ общения. Поэтому мы ведем эту работу очень активно. Аудитория у нас очень большая, к счастью. Мы видим своих читателей, а у них есть возможность пообщаться с нами. Огромное спасибо всем!» – обратился к подписчикам журналов генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Подписчики-победители получили ценные призы, а именно – швейную машинку, вертикальный пылесос, электромясорубку, пылесос, дрели-шуруповерты, наборы инструментов, блендеры, пылесосы для автомобиля, тонометры и телевизор.

Жительница села Кубян Атнинского района РТ выиграла вертикальный пылесос. Женщина рассказала, что перед участием в акции от «Татмедиа» задумывалась об обновлении техники для уборки дома.

«Новость о розыгрыше я узнала из газеты «Әтнә таңы», на которую у меня уже была оформлена подписка. Позже, чтобы принять участие в конкурсе, я подписалась на газету «Шәһри Казан». Мне пришло сообщение на телефон о том, что я выиграла пылесос, мы с семьей очень обрадовались, ведь такая техника очень нужна для дома! Мне приносит огромное удовольствие читать эти газеты. Читает журналы и газеты у нас вся семья, оттуда мы узнаем самые важные новости нашей республики», – поделилась впечатлениями от выигрыша Гулсина Ахметова.

У каждого подписчика был свой номер, а победителей розыгрыша определили ровно неделю назад, 7 февраля, с помощью лототрона.

#ао татмедиа #розыгрыш призов
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