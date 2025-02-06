100 тыс. рублей и плазменный телевизор: «Татмедиа» разыграло призы среди подписчиков

Сегодня, 6 февраля, в «Татмедиа» подвели итоги розыгрыша «100 тысяч рублей, телевизор и другие призы за подписку!». Участниками акции стали 686 читаталей, многие из которых являются жителями Санкт-Петербурга, Свердловской области, Чувашской Республики, Марий Эл и Башкортостана. Главный приз – 100 тыс. рублей – забрала участница из Сабинского района Раиса Мубаракова.

В соответствии с условиями акции всего организаторами было зарегистрировано 686 заявок от подписчиков, которые выписали не менее двух изданий (газету+журнал) ТАТМЕДИА на первое полугодие 2025 года.

Подписчики, участвующие в акции, также выиграли швейную машинку, вертикальный пылесос, электромясорубку, пылесос, дрели-шуруповерты, наборы инструментов, блендеры, пылесосы для автомобиля, тонометры. Среди участников акции есть и постоянные читатели, которые принимают участие в данной акции из раза в раз.

«У нас есть самый юный участник акции. Ему лишь 4 года, и зовут его Ролан Галяветдинов. Он и его сестренка Раяна читают журнал «Салават купере». Также хочется отметить, что есть участники, оформившие подписку аж на 10 изданий! А Фатхулла Абдуллин из Нижнекамска уже которое полугодие находит спонсоров и подписывает 45 пенсионеров на татароязычные газеты и журналы. С квитанциями приходят очень теплые письма от читателей, которые делятся своими радостями и горестями. Есть и юбиляры, и те, кто отпраздновал золотую свадьбу, очень большое количество бабушек и дедушек, выписывающих детские издания для внуков. Также в письмах содержатся рекомендации к конкретным изданиям, которые мы передаем в редакции. Немало и детей, кто выписывает издания для родителей, особенно это актуально в регионах компактного проживания татар, таким образом они поздравляют родителей с праздниками, каждый приход журнала или газеты напоминает родителям о внимании собственных детей!» – отметила PR-директор АО «ТАТМЕДИА» Ляйсан Сафина.

В этот раз запустили еще одну акцию, где разыграли телевизор, вертикальный пылесос, электромясорубку, набор инструментов, блендер, дрель, тонометр среди подписчиков-рекордсменов. Счастливыми обладателями призов стали те участники, кто подписался на 5 и более изданий АО «ТАТМЕДИА». Стоит отметить, что любители чтения периодических изданий остаются верными печатной версии и всегда оформляют подписку на большое количество газет и журналов. 26 человек приняли участие в акции «Вертикальный пылесос, электромясорубка и другие призы за наибольшее количество подписок на издания АО «ТАТМЕДИА».

По результатам розыгрыша телевизор достался Гайнутдинову Р. из Мензелинского района. Блендер получит житель Нижнекамска Абдуллин Ф., а вертикальный пылесос выиграла Хасанова М. из Муслюмовского района. Сутягина Г. из Агрызского района получит тонометр, а дрель-шуруповерт досталась Файзрахмановой Н., проживающей в Балтасинском районе.

За проведением розыгрыша наблюдала комиссия: главный редактор газеты «Шахри Казан» Радик Сабиров, заместитель главного редактора журнала «Сююмбике» Алсу Шакирова, главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин и главный редактор журнала «Ялкын» Энже Габдуллина.

Награждение победителей розыгрыша пройдет также в здании «Татмедиа» на Декабристов, 2. Церемония состоится 13 февраля в 14:00.