Антонов: Поставка танков Abrams Киеву покажет настоящего агрессора в украинском конфликте
Возможность поставки Киеву американских танков M1 Abrams должна рассеять все иллюзии относительно настоящего агрессора в украинском конфликте. Оправдать это решение «оборонительными вооружениями» не получится, уверен российский посол в США Анатолий Антонов.
Таким образом он прокомментировал сообщения об «утечке данных» о поставке таких машин на Украину.
«Анализ всей последовательности действий Вашингтона показывает: американцы постоянно повышают „планку“ военного содействия своим марионеткам. Особенно четко это проявляется, когда ВС РФ одерживают новые победы и уверенно освобождают территорию России от нацистской угрозы», — говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ.
Дипломат подчеркнул, что все отправленные танки будут уничтожены российскими военными.
«Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», — заключил он.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в Вашингтоне изучают возможность поставки Киеву около 30 танков Abrams.