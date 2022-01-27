Антитела после вакцинации «Спутником V» оказались эффективны и через полгода

Образующиеся после вакцинации российским препаратом «Спутник V» нейтрализующие антитела сохраняют эффективность против различных штаммов коронавируса SARS-CoV-2 и через полгода. К такому выводу пришли исследователи из Аргентины, сообщает агентство CyTA-Leloir.

Ученые изучили 1800 серологических проб, взятых у привитых против Covid-19 двумя дозами «Спутника V». Между январем и октябрем 2021 года у 118 добровольцев брались образцы плазмы. Это происходило перед вакцинацией и на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й дни после нее (при этом вторая доза вводилась на 21-й день после первой).

«Уровень нейтрализующих антител сохраняется, несмотря на снижение общего количества антител. Это связано с тем, что антитела проходят процесс созревания и их качество улучшается уже в первые месяцы после применения вакцины», — объяснила руководитель исследования — вирусолог Андреа Гамарник.

«Хотя количество антител, образующихся после вакцинации, снижается примерно в десять раз через шесть месяцев <…>, нейтрализующая способность сохраняется в течение четырех месяцев и показывает лишь незначительное снижение через шесть месяцев», — заметил в свою очередь другой биолог — Мария Мора Гонсалес Лопес Ледесма.

По словам Ледесмы, «Спутник V» эффективно нейтрализует такие разновидности коронавируса, как «альфа», «дельта» и «лямбда», а обеспечиваемая им защита против «беты» и «гаммы» увеличивается со временем.

Это исследование проводилось параллельно с другими, которые были посвящены изучению иммунного ответа на иные вакцины. Оно началось еще до появления омикрон-штамма, но сейчас ученые изучают эффективность различных препаратов и против этого варианта, уточнила Гамарник в беседе с РИА Новости.

Авторами работы стали сотрудники аргентинского Национального совета по научно-техническим исследованиям (CONICET) из группы COVIDAR FIL и Института биомедицинских исследований ретровирусов и СПИДа (INBIRS). Исследование сначала было опубликовано в виде препринта на сайте medRxiv в августе 2021 года, а теперь прошло рецензирование в mBio, журнале Американского общества микробиологии и Американской академии микробиологии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин поднял вопрос взаимного признания Россией и Евросоюзом вакцин против Covid-19 и прививочных сертификатов.