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Ру Тат
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Здоровье
26 января 2022  14:40

Путин: «Спутник V» в два раза эффективнее Pfizer, но до сих пор не признан в Евросоюзе

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На встрече с итальянским бизнесом Президент России Владимир Путин поднял вопрос взаимного признания Россией и Евросоюзом вакцин против Covid-19 и прививочных сертификатов. Глава государства напомнил, что российский препарат в два раза эффективнее Pfizer, однако это никак не ускоряет затянувшийся процесс.

«Активизации контактов и деловых поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», — добавил он.

#Владимир Путин #евросоюз #коронавирус #вакцина
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