Антитела к штамму «омикрон» выявили у всех ревакцинированных «Спутником V»

У всех исследованных образцов ревакцинированных «Спутником V» есть нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса, сообщили специалисты российского Центра им. Гамалеи. Информацию об этом разместили в Twitter российской вакцины «Спутник V» со ссылкой на исследование центра.

«Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к „омикрону“ в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — подчеркивается в сообщении.

Специалисты центра уже обращали внимание, что «Спутник V» защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации, так как вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «омикрон». Ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против нового штамма – более 80%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вирусолог заявил, что «омикрон» наиболее опасен для непереболевших людей без прививки.