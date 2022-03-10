Антимонопольная служба РТ запустила горячую линию по вопросам роста цен на товары

Татарстанцы могут обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ по вопросам повышения цен на товары первой необходимости. Для обращений граждан на изменение цен УФАС РТ открыло горячую линию, сообщает пресс-служба ведомства.

В республиканском УФАС отмечают, что полученные сведения в последующем будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен.

«Прием сообщений закреплен за специалистом отдела антимонопольного контроля Татарстанского УФАС России Эмилем Альбертовичем Гибадуллиным. Контактный телефон для сбора сведений: 8 (843) 238-30-59», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что ранее руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова рассказала о том, что ситуация по росту цен в Татарстане находится под полным контролем. Благодаря модернизации производственных площадок ассортимент товаров первой необходимости будет только расширяться, а их ценовая доступность находится под пристальным контролем властей Татарстана.

