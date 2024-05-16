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«Ансат», катер и мобильный дом: что показали Минниханову на уличной выставке KazanForum
Уличную экспозицию крупнотоннажных объектов, организованную в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» осмотрели Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В самом начале экспозиции расположился вертолет «Ансат», собранный на Казанском вертолетном заводе. После внешнего осмотра Марат Хуснуллин изучил салон винтокрылой машины изнутри.
Рядом с «Ансатом» стоял катер, собранный полностью из полимерных материалов. По словам министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, единственная проблема при создании таких катеров заключаются в двигателях, но и по решению данного вопроса ведется работа.
Отдельное место на выставке заняли «КАМАЗы». Руководитель проекта «Ралли „Шелковый путь“», председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин лично презентовал две машины вице-премьеру России и Раису Татарстана: капотную и бескапотную.
«Шикарный автомобиль», – заявил Минниханов глядя на экспонаты.
Следующими точками стали автомобиль «Москвич» на метане, двигатель к которому разработала татарстанская компания «Раритэк» и компания «Таткабель».
«Какой объем кабеля выпускаете», — поинтересовался Хуснуллин.
Генеральный директор завода заявил, что мощности позволяют производить 3-5 тыс. километров кабеля в месяц в зависимости от наименования: на большие мощности объемы меньше, а на малые больше.
Также на выставке были представлены автомобили скрытного бронирования, прицепы и полуприцепы, сельскохозяйственная и строительная техника, а также легковые автомобили, автобусы и тяжёлые машины. Последним экспонатом выставки стал небольшой мобильный жилой дом со всеми удобствами, выполненный из экологически чистых материалов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов и Хуснуллин осмотрели выставку инфраструктурных проектов на KazanForum.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»
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