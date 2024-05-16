Минниханов и Хуснуллин осмотрели выставку инфраструктурных проектов на KazanForum

Выставку недвижимости и инфраструктурных проектов, организованную в рамках XI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» осмотрели Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Одним из первых стендов стал проект квартала Яналиф, расположенный на месте обновляемой территории речного порта в столице Татарстана. Как отметил представитель застройщика, рабочие уже приступили к возведению первых домом в обновляемой территории.

«Сколько общая площадь?» — поинтересовался Хуснуллин.

По словам застройщика, общая площадь нового квартала рядом с центром Казани составит 6 га. «И это только начало реновации. Проект очень интересный, все-таки центр города», — отметил Рустам Минниханов.

Ещё одним крупным проектом стало строительство туристического центра «Казань Марина» в Лаишевском районе Татарстана.

«Далековато от Казани как будто», — удивился Хуснуллин, посмотрев по карте, что объект находится в 40 километрах от столицы республики.

Кроме того, Минниханову и Хуснуллину показали мастер-план Казанской агломерации, который директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев назвал лучшим в России.

Также на экспозиции расположились студенческие стартапы, связанные со строительной сферой. Так, одним из них стал стартап по строительству мостов, макет которого оказался представлен на выставке. Минниханов не удержался и проверил его на прочность.

«Ты мог сейчас без стартапа и без работы остаться, если бы он рухнул», — пошутил ректор КГАСУ Ришат Низамов, презентующий проекты студентов, обращаясь к автору стартапа.

Отметим, что в одном павильоне с экспозицией также проходит конкурс молодых шеф-поваров стран ОИС, чью площадку Минниханов и Хуснуллини также посетили. Здесь их познакомили с конкурсантами, а также подарили поварские куртки. «Всем удачи, кормите и радуйте гостей», — поблагодарил Хуснуллин, после чего он и Раис Татарстана сделали памятное фото вместе с участниками конкурса.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.