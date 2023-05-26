Президент Сербии привел армию в состояние максимальной готовности и обратился к НАТО

Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности. Президент страны Александр Вучич принял такое решение из-за ситуации в самопровозглашенном Косово, сообщает телеканал Kurir.

«Президент Сербии и главнокомандующий нашими вооруженными силами Александр Вучич подписал приказ о повышении боеготовности частей сербской армии на высший уровень и приказал им срочно двигаться по административной линии с Косово и Метохией», – говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что на этот шаг политик решился из-за насилия против сербского народа в Звечане, Зубине потоке и Лепосавиче. В Северной Митровице, по данным СМИ, прозвучали сирены, в Лепосавиче нет сигнала сотовой связи.

Помимо этого, Вучич также обратился к НАТО и призвал альянс предотвратить насилие над сербами в Косово.

На днях он также сообщал, что западные страны усилили давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии. Выступая по этому вопросу он заявил, что все, кто считают Сербию «малой горсткой», с которой легко разобраться как в 2000 году, «жестоко ошибаются».