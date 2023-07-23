Аномальный июль: ученые заявили об отклонении Татарстана от климатических норм

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Июль для Татарстана выдался аномальным с точки зрения температурных показателей, а также количества выпавших осадков, заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Он подчеркнул, что по итогам уже прошедшего времени температурные показатели оказались ниже климатической нормы на полтора градуса, что считается сильным отклонением.

Средняя температура в Татарстане по итогам первых 20 дней июля составила +18,7 градуса при норме 20,5 градуса. «Стоит отметить, что ближайшая декада по среднесрочному прогнозу также ожидается ниже климатической нормы по температуре, а норма для этого периода составляет около 21 градуса. Аномалия прогнозируется около 1–1,5 градусов», – приводит слова Аухадеева пресс-служба КФУ,

Что касается осадков, то уже сейчас июль выполнил половину месячной нормы. Так, выпало около 30 миллиметров осадков при норме 63 миллиметра, подчеркнул ученый.

В начале следующей недели Татарстан вновь будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления, из-за чего сохраняется высокая вероятность осадков. Ночные температуры воздуха при этом будут не ниже +15, дневные – от +23,3 до 25 градусов.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра следующая рабочая неделя в Татарстане начнется с дождя, грозы и порывистого ветра, сохранятся дожди и во вторник.