АНО «Диалог Регионы»: Поход на выборы – добрая семейная традиция

Выборы Президента России — голосование за наше будущее, а еще это добрая семейная традиция, которую многие помнят с детства. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан Марсель Гильмеев.

«Мы видим, что у людей, которые живут в нашей стране, есть конкретные запросы по формированию социального государства. Выбор лидера нашей страны в том числе позволит усилить аспекты формирования такого государства. Государства, которое заботится о людях, видит в них основу своего величия и могущества», — сказал он.

Спикер отметил, что наблюдает, как «со стороны наших противников осуществляются значительные усилия в информационном поле».

«Это усилия, которые направлены на дискредитацию не просто выборов лидера страны, а дискредитацию выбора каждого из нас. Многие из этих попыток мы наблюдали и до (выборов — прим. Т-и), есть большая доля вероятности, что мы их будем наблюдать и в процессе хода голосования», — считает Гильмеев.

По его мнению, поход на выборы и осуществление гражданского долга позволят нивелировать попытки врагов нашей страны лишить каждого из нас права голоса.

«Поход всей семьей на выборы — это та картинка, которая сохранилась в моей памяти и, я уверен, в памяти большого числа жителей нашей республики», — заключил Гильмеев.

Напомним, сегодня по всей России стартовали восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации, которые продлятся до 17 марта. До них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).