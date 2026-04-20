Анисимов о Кержакове: «У него не было опыта работы с командами РПЛ»

Вратарь Первой лиги Артур Анисимов поделился о совместном опыте работы с Александром Кержаковым в ФК «Нижний Новгород».

– В первый сезон в Премьер-лиге команду возглавлял Александр Кержаков. Что запомнилось из совместно опыта работы с ним?

– Под его руководством мы провели первый и полноценный сезон в Премьер-лиге. И тогда я сыграл свой первый матч в РПЛ. По итогам сезона сохранили прописку в «элите». Мы старались брать максимальное количество очков в каждом матче. Примечательно, что на тот момент Александр Анатольевич был молодым тренером и у него не было опыта работы с командами высшего ранга, – рассказал Анисимов в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорта».

Под руководством Александра Кержакова Артур Анисимов выступал за «Нижний Новгород» в дебютном сезоне-2018/19 в РПЛ.

Артур Анисимов является воспитанным ФК «КАМАЗ». На счету 33-летнего голкипера 195 матчей в Первой лиге и 2 матча в РПЛ. В его послужном списке значится два профессиональных футбольных клуба: «КАМАЗ» и «Нижний Новгород».

В сезоне-2025/26 он провел 21 встречу за набережночелнинскую команду.