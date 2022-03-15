Андрей Разин отреагировал на интерес «Ак Барса»: Я хочу в «Коламбус Блю Джэкетс»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал информацию об интересе руководства «Ак Барса» к своей кандидатуре. Напомним, казанцы вылетели из первого раунда плей-офф, проиграв в шести матчах омскому «Авангарду».

«Я хочу в "Коламбус Блю Джэкетс"! Там место занято? Сейчас хочется спокойно пережить прошедший сезон. Очень много нервов было потрачено. Будет встреча с руководством «Северстали». Разговоры (о переходе в "Ак Барс"), конечно, ходят, они доходят и до меня. Надо все сначала взвесить, а потом принимать решение», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Северсталь» под руководством Разина также вылетела из плей-офф, уступив в семи матчах московскому «Динамо». Специалист работает в Череповце с 2018 года.

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