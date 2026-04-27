Андрей Кондратьев: Татарстан – это регион с мощными традициями парламентаризма

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев

Татарстан представляет собой регион с мощными традициями парламентаризма, прочным фундаментом которых выступает слаженная и открытая работа избирательных комиссий. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, комментируя отмечающееся сегодня 120-летие Государственной Думы России (Госдума Российской империи I созыва приступила к работе 27 апреля 1906 года по старому стилю, то есть 10 мая по новому).

«Именно поэтому для нас принципиально важно обеспечить высокий профессиональный уровень каждого из 22 тыс. членов избиркомов, выстроить прямой диалог с избирателями. Вся эта деятельность направлена на то, чтобы обеспечить доверие граждан к избирательной системе республики», – заверил глава ЦИК РТ, слова которого приводит пресс-служба комиссии.

«В условиях подготовки к выборам депутатов Государственной Думы ключевое значение приобретает качество организации всех избирательных процедур, в четком соответствии с нормами закона, открыто и легитимно», – добавил Кондратьев (осенью состоятся выборы депутатов ГД РФ IX созыва).

Государственная Дума РФ формируется по смешанной избирательной системе, которая сочетает партийное представительство и персональное избрание депутатов по одномандатным округам. Всего по стране образовано 225 одномандатных избирательных округов, шесть из них расположены на территории Республики Татарстан.